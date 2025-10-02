Белгородские силовики пресекли контрабанду 2,3 тысячи кг опасных химикатов

Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Директору белгородской фармкомпании грозит до 10 лет за контрабанду химвещества

УФСБ России по Белгородской области начало расследование уголовного дела о контрабанде химических веществ, которые могут применяться при изготовлении оружия массового поражения (п. «в», «г» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По нему задержаны генеральный директор фармацевтической компании и таможенный брокер. Об этом сообщили в ведомстве. Силовики не раскрыли «Ъ-Черноземье» имена фигурантов и название предприятия.

По предварительным данным, директор компании и таможенный брокер организовали незаконную поставку опасного вещества из Китая через Казахстан без таможенного декларирования и необходимых разрешительных документов.

В результате проверки сотрудники таможни и местного управления ФСБ изъяли из незаконного оборота 2,3 тыс. кг сырья.

Кабира Гасанова