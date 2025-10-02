Следственный комитет начал проверку после обрушения потолка школы в КБР

СУ СК по Кабардино-Балкарии организовало процессуальную проверку после обрушения потолка школы, чтобы выяснить причины инцидента и оценить соответствие выполненных ремонтных работ строительным нормам, сообщает информационный центр СК РФ.

В средней школе №2 города Нарткала Кабардино-Балкарской Республики 30 сентября 2025 года во время урока в кабинете кабардинского языка обрушилась подвесная модульная потолочная система. По данным на место происшествия прибыл прокурор Урванского района Денис Александров. Пострадавших среди учеников и персонала нет.

В ходе расследования сотрудники устанавливают техническое состояние конструкции, соблюдение требований безопасности и качество контроля со стороны ответственных лиц. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Андрею Фишману доложить о промежуточных итогах проверки и поставил ситуацию на особый контроль в центральном аппарате ведомства.

Станислав Маслаков