В Пензе возбудили дело в связи с авариями на сетях

В Пензе следствие возбудило уголовное дело по факту аварий на тепловых сетях (ч. 1 ст. 217.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

В ходе проверки прокуратура Октябрьского района Пензы выяснила, что в феврале этого года на улицах Аустрина, Тернопольской и проспекте Строителей в областном центре произошли прорывы тепловых сетей. По улицам растеклась горячая вода, что создало опасность для жизни граждан.

Оказалось, что трубопроводы не подвергались ремонтно-восстановительным работам, поскольку имелись результаты экспертиз промышленной безопасности, которые определяли окончание срока службы объектов в октябре следующего года. При этом коррозия привела к истончению стенок трубопроводов. Аварии зафиксировали в Пензе через три месяца после положительных заключений экспертов.

Павел Фролов