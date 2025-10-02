В Ставрополе остановки оснастили тревожными кнопками и камерами

В Ставрополе 14 остановочных павильонов оборудовали тревожными кнопками для связи со службой 112, камерами видеонаблюдения и USB-разъемами для зарядки устройств. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ставрополя Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Работы начались по распоряжению главы города Ивана Ульянченко. Первыми обновили павильоны на улицах Ленина, Мира, Голенева, Доваторцев, а также на пересечениях Дзержинского и Льва Толстого, Артема и Лермонтова.

«Ставрополь продолжает развивать современную дорожно-транспортную инфраструктуру. 14 павильонов на остановках общественного транспорта теперь стали умными. Городские павильоны оборудованы тревожными кнопками 112, что позволяет любому желающему мгновенно связаться с Единой дежурно-диспетчерской службой города, вызвать полицию, МЧС или скорую помощь. В дополнение к этому, все умные павильоны оснащены разъемами USB для зарядки гаджетов, светодиодными экранами и камерами видеонаблюдения, которые помогут нашим правоохранителям еще оперативней расследовать случаи вандализма, ДТП и другие правонарушения, тем самым обеспечивая комфорт и безопасность горожан»,— рассказал Иван Ульянченко.

До конца года город планирует установить аналогичное оборудование ещё почти на 20 остановках.

Тат Гаспарян