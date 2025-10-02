В Анапе завершили демонтаж защитного вала на побережье
В Анапе завершен основной этап демонтажа защитного вала, возведенного зимой 2025 года для предотвращения новых выбросов нефтепродуктов на пляжи. По данным администрации, вдоль береговой линии разобрали 16,84 км сооружений.
Фото: Оперативный штаб Краснодарского края
Работы проходили в три этапа: сначала убирали полипропиленовые сети, затем насыпь выравнивали с помощью тяжелой техники, после чего специальные машины просеивали песок для удаления остатков нефтепродуктов и мусора.
Сейчас техника задействована на заключительном участке длиной 2,2 км на косе между станицей Благовещенской и селом Витязево. 1 октября там было демонтировано около 250 м насыпи и вывезено девять самосвалов загрязненного песка и сетей.