В Ессентуках пенсионерка отдала мошенникам 4 млн рублей для «погашения кредита»

62-летняя жительница Кисловодска потеряла 4 млн руб., поверив звонкам людей, представившихся сотрудниками банка и полиции, сообщили в ГУ МВД по Ставропольскому краю

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Женщине в мессенджере пришло сообщение от имени бывшего работодателя с предложением пройти процедуру «переархивации уволившихся». Перейдя по ссылке и отправив полученный код, пенсионерка вскоре получила звонок «эксперта по безопасности», который заявил, что на ее имя мошенники оформили кредит.

Новый звонящий представился «сотрудником правоохранительных органов» и убедил женщину оформить заем под залог недвижимости, чтобы перекрыть фиктивный долг. После получения кредита пенсионерка передала 4 млн руб. курьеру. Лишь позже она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

По факту мошенничества следователи возбудили уголовное дело. В краевом управлении МВД отметили, что только за восемь месяцев 2025 года на Ставрополье жители потеряли более 1,2 млрд руб. из-за дистанционных схем, и предупредили, что нельзя переходить по неизвестным ссылкам, сообщать коды подтверждения или передавать деньги незнакомым людям.

Станислав Маслаков