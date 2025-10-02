В Сочи задержали блогера, пристававшего и оскорблявшего прохожую девушку

Полиция Центрального района Сочи задержала блогера, который приставал к прохожей девушке и оскорблял ее на улице. Ему грозит до 15 суток ареста, сообщает пресс-служба УВД по городу.

Сотрудники установили личность и местонахождение мужчины после того, как в интернете распространилось видео, где он навязчиво пристает к незнакомой девушке, предлагает ей деньги за знакомство и использует нецензурную лексику.

Во время телефонного разговора с участковым блогер заявил, что осознал серьезность своих действий. Он явился в отделение полиции и принес извинения. В отношении него составлен административный материал по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Алина Зорина