В Анапе завершен основной этап демонтажа защитного вала

На побережье Анапы завершен основной этап демонтажа защитного вала, возведенного зимой 2025 года для предотвращения попадания нефтепродуктов на пляжи. По данным властей, вдоль береговой линии было разобрано 16,84 км сооружений, передает оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Работы проходили в три этапа: сначала демонтировались полипропиленовые сети, затем насыпь выравнивалась тяжелой техникой, после чего специальные машины просеивали песок, удаляя остатки нефтепродуктов и мусора.

В настоящее время техника задействована на последнем участке протяженностью 2,2 км на косе между станицей Благовещенской и селом Витязево. 1 октября там было разобрано 250 м насыпи и вывезено девять самосвалов с загрязненным песком и сетями.

Вячеслав Рыжков