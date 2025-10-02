Суд отказал в сносе гостиничного комплекса под Геленджиком

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отменил решение Краснодарского краевого суда, который в августе 2024 года обязал предпринимателя Каро Сипки снести объекты рекреационного комплекса «Можжевеловая роща» в Кабардинке. Дело направлено на новое рассмотрение, пишет «Ъ».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Иск о сносе был подан прокуратурой Геленджика еще в 2012 году. Надзорное ведомство настаивало, что строительство велось без разрешительной документации и необходимых экспертиз. Городской суд тогда отказал в удовлетворении иска, однако позже крайсуд восстановил сроки для апелляции и поддержал позицию прокуратуры.

Кассационная инстанция сочла восстановление сроков спустя 13 лет необоснованным и указала на нарушение принципа стабильности судебных решений. Кроме того, коллегия отметила, что Каро Сипки не является надлежащим ответчиком, так как объекты принадлежат другим лицам.