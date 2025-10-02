Хвалынская больница отдала поставщикам 3,3 млн по требованию прокуратуры

В Саратовской области прокуратура добилась погашения ГУЗ СО «Хвалынская районная больница им. Бржозовского» задолженности по контрактам в размере свыше 3,3 млн руб. перед субъектами предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Проведенная прокуратурой проверка показала, что в июле — августе этого года ГУЗ СО «Хвалынская районная больница им. Бржозовского» заключило с субъектами малого и среднего бизнеса контракты на поставку медицинских изделий, лекарств, продуктов питания и прочих товаров. При этом учреждение здравоохранения задолжало поставщикам свыше 3,3 млн руб., хотя те выполнили свои обязательства.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство внесло представление главврачу ГУЗ СО «Хвалынская районная больница им. Бржозовского». В настоящее время задолженность погашена.

Павел Фролов