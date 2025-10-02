Бастрыкину доложат о причинах смерти инвалида в частной клинике Ставрополья

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи инвалиду в одной из частных клиник Ставропольского края, что привело к его гибели. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

С просьбой проверить информацию эту информацию в главе центрального аппарата ведомства обратилась первый заместитель председателя комитета Госдумы России по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Отмечается, что сотрудники клиники после смерти пациента продолжают требовать с родственников оплату стоимости медицинских препаратов и оказанных услуг.

По данному факту следственными органами СК России по Ставропольскому краю организовано проведение доследственной проверки.

Наталья Белоштейн