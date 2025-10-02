Воронежская компания АЛС победила в конкурсе CRE Federal Awards 2025 в области коммерческой недвижимости

В Москве состоялось награждение победителей XXI Ежегодной федеральной премии в области коммерческой недвижимости CRE Federal Awards 2025. Премия, учреждённая в 2003 году, считается одной из самых престижных в отрасли и ежегодно отмечает лучшие проекты в сфере девелопмента, инвестиций и управления недвижимостью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На фото: Роман Кузнецов (в центре) с наградой CRE Federal Awards 2025

Фото: пресс-служба АЛС На фото: Роман Кузнецов (в центре) с наградой CRE Federal Awards 2025

Фото: пресс-служба АЛС

В категории «Индустриальная недвижимость» победителем в номинации «Средний складской комплекс» стал проект «Распределительный центр АЛС (Воронеж)», реализованный компанией АЛС (контролируемая предпринимателем Романом Кузнецовым) на территории Новоусманского района Воронежской области.

Жюри отметило не только значимость проекта для логистической инфраструктуры региона, но и его экономическую эффективность, достигнутую в сложный для отрасли период. Важную роль сыграло применение современных инженерных решений, которые позволили оптимизировать себестоимость строительства и снизить будущие эксплуатационные расходы.

«Эта награда — признание стратегии и качества работы команды. Мы создаём объекты, которые отвечают потребностям бизнеса и укрепляют экономику региона», — подчеркнул Роман Кузнецов.