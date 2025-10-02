На Ставрополье выявили серьезные нарушения прав инвалидов

Прокуратура Туркменского района выявила серьезные нарушения законодательства о правах инвалидов в муниципальной спортивной школе, расположенной в Туркменском округе Ставропольского края, сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В учреждении отсутствуют специальные помещения и оборудование для маломобильных граждан: в санузлах нет стационарных или откидных опорных поручней, складных сидений, а также средств экстренного вызова персонала. Суд обязал администрацию Туркменского округа и директора школы в кратчайшие сроки устранить все нарушения.

За последние два года проверки прокуратуры выявили похожие проблемы в ряде образовательных и культурных учреждений района. Решение суда вступило в силу, исполнение находится под контролем надзорного органа.

Станислав Маслаков