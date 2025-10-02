На Кубани началась посевная кампания озимых под урожай 2026 года

Аграрии Краснодарского края начали осеннюю посевную кампанию. К работам привлекли 32,5 тыс. единиц сельхозтехники. Кампанию планируют завершить до конца октября, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Фермерам предстоит засеять около 1,8 млн га озимыми культурами под урожай 2026 года. Более 1,6 млн га отведут под пшеницу. Для посева используют семена исключительно кубанской селекции.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, хозяйства северных районов региона, пострадавшие в этом сезоне от сильной засухи, будут работать под наблюдением ученых. Специалисты помогут минимизировать риски и обеспечить хороший урожай.

В 2025 году краевые власти выделили 5,4 млрд руб. на поддержку и развитие растениеводства. Общее финансирование агропромышленного комплекса составит 15,8 млрд руб.

По данным администрации, господдержка позволяет хозяйствам модернизировать производство, обновлять парк техники, закупать удобрения и горюче-смазочные материалы, сохраняя экономическую стабильность.

Алина Зорина