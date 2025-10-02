Компанию обязали устранить недостатки капремонта дома в Петроградском районе

В ходе капитального ремонта жилого дома № 2 по улице Ленина были допущены недочеты. Прокуратура Петроградского района потребовала их устранить, сообщили в пресс-службе надзорного органа Петербурга.

Специалисты провели проверку соблюдения требований жилищного законодательства при проведении ремонтных работ. Капремонт многоквартирного жилого дома прошел в 2024 году.

НО «Фонд – региональный оператор общего имущества в многоквартирных домах» допустила наличие дефектов штукатурного и окрасочного слоев стен, балконных плит. Также некачественно был выполнен комплекс работ по окрашиванию водосточных труб. Были зафиксированы и другие недостатки. В адрес руководителя организации прокурором Петроградского района вынесено представление.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что прокуратура потребовала привести в нормальное состояние дом училищ Петрова.

Татьяна Титаева