Двое астраханцев получили реальный срок за незаконный оборот амурского осетра

В Астрахани суд вынес приговор в отношении двух местных жителей по уголовному делу о незаконном обороте водных биологических ресурсов (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Астраханской области.

Как выяснилось в суде, в прошлом году фигуранты договорились, что один из них в Санкт-Петербурге купит за деньги второго 5 кг икры амурского осетра, после чего через проводников пассажирского поезда организует ее перевозку в Астрахань для передачи второму. Одного из них задержали после получения сумки с икрой, которую изъяли.

По решению суда фигуранты получили по пять лет колонии общего режима. Также каждого из них оштрафовали на 500 тыс. руб.

Павел Фролов