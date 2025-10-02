Промышленный форум «InRussia» в Минводах соберет свыше 2,5 тысяч участников

Международный форум-выставка «InRussia» пройдет 9–10 октября на площадке «МинводыЭКСПО» в Минеральных Водах, сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.

В Ставропольский край приедут более 2 500 участников из России и зарубежных стран, в том числе инвесторы, представители бизнеса, руководители федеральных ведомств и делегации из более чем 50 регионов. Экспозиции займут свыше 10 тысяч квадратных метров. Организаторы — Минпромторг России, правительство региона и краевое министерство энергетики, промышленности и связи.

Форум нацелен на презентацию промышленного и инвестиционного потенциала региона и страны, поиск новых инвесторов и укрепление деловых связей. Запланировано свыше 20 мероприятий деловой программы, в том числе круглые столы, сессии, выездные туры по индустриальным паркам. Среди участников — около 20 ведущих предприятий Ставрополья, которые представят продукцию от электроники до техники для сельского хозяйства. Ключевые темы — кадровое обеспечение промышленности, международный диалог, цифровая индустрия и национальные проекты. Ожидается подписание более 30 новых соглашений.

Станислав Маслаков