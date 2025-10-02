В Екатеринбурге отменили концерт Любови Успенской

В Екатеринбурге перенесли юбилейный концерт певицы Любови Успенской, об отмене сообщили организаторы на своем сайте. Он должен был пройти в ККТ «Космос» 3 октября.

«В соответствии с официальным письмом организатора концерт Любови Успенской 3.10 не состоится»,— указано в сообщении на сайте площадки. О переносе организаторы обещают сообщить дополнительно.

Любовь Успенская на концерте должна была представить новую песню «По полюшку» — ее название озаглавливает ее текущую концертную программу. Билеты на выступление стоили от 2,5 тыс. до 7 тыс. руб.

Анна Капустина