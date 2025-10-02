На Ставрополье заведующая аптеки украла лекарств на 5,3 млн рублей

В городе Благодарном Ставропольского краая заведующая аптеки присвоила медицинские товары на сумму свыше 5,3 млн рублей, сообщает полиция Ставрополья.

53-летняя женщина систематически брала лекарственные препараты из аптеки на протяжении года и продавала их. Деньги от продажи присвоенного тратила на личные нужды.

Расследование уголовного дела ведут сотрудники отдела экономической безопасности Благодарненского ОМВД совместно с региональным УФСБ. Фигурантке грозит уголовная ответственность.

Станислав Маслаков