На Ставрополье заведующая аптеки украла лекарств на 5,3 млн рублей
В городе Благодарном Ставропольского краая заведующая аптеки присвоила медицинские товары на сумму свыше 5,3 млн рублей, сообщает полиция Ставрополья.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
53-летняя женщина систематически брала лекарственные препараты из аптеки на протяжении года и продавала их. Деньги от продажи присвоенного тратила на личные нужды.
Расследование уголовного дела ведут сотрудники отдела экономической безопасности Благодарненского ОМВД совместно с региональным УФСБ. Фигурантке грозит уголовная ответственность.