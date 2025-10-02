В Саратове главу фирмы подозревают в хищении 34,6 млн в рамках госконтракта

Следственная часть ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области возбудила в отношении 51-летнего руководителя коммерческой организации уголовное дело о хищении 34,6 млн руб. бюджетных средств при расчистке русла реки Хопер (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно релизу, фигурант заключил с региональным профильным министерством госконтракт в рамках реализации нацпроекта «Экология». В соответствии с подписанным документом его фирме предстояло расчистить русло реки Хопер в черте Балашова.

В качестве аванса фигурант получил 34,6 млн руб. Он направил эту сумму на счета аффилированных организаций, а обязательства по госконтракту не выполнил. На имущество организации наложен арест, фигурант заключен под стражу.

Павел Фролов