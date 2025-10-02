В авто в Ленобласти нашли 1700 литров спиртосодержащей жидкости без документов

Сотрудники Госавтоинспекции Ленобласти обнаружили в фургоне 1,7 тыс. литров спиртосодержащей жидкости неизвестного происхождения. Об этом сообщили 2 октября в пресс-службе ведомства.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленобласти

Малотоннажный автомобиль Sollers Atlant под управлением 30-летнего водителя остановили для проверки в Пушкинском районе. Внутри полицейские наши металлические бочки и пластиковые канистры различного объема со спиртосодержащей жидкостью без соответствующих документов.

Груз изъяли и доставили 4-й отдел полиции УМВД «Пушкинское». Туда же отправили водителя. Правоохранители проводят проверку по факту перевозки жидкости неизвестного происхождения.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что по делу о массовом отравлении алкоголем в Ленобласти изъяли более 5 тыс. литров алкоголя. Число жертв выросло до 38, арестовано 14 обвиняемых.

Артемий Чулков