В Ставрополе остановили тендер на новогоднее оформление за 173 млн рублей

В Ставрополе приостановили тендер на новогоднее оформление за 173 миллиона рублей из-за жалобы, следует из данных портала госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Администрация города планировала украсить главную площадь 25-метровой искусственной елкой с навесом и дорогой подсветкой в цветах российского и ставропольского флагов. Проект предусматривал "звездное небо" на проспекте Октябрьской Революции, светящийся променад, торговые павильоны и резиденцию Деда Мороза.

Подрядчика должны были выбрать в октябре, но жалоба поставила процесс на паузу. Подробности причины жалобы и ее инициатор официально не раскрываются.

Это уже не первая попытка провести дорогостоящие «новогодние» закупки: четыре года назад закупку елки за 49,5 миллиона рублей также отменили после вмешательства антимонопольной службы из-за жалобы в УФАС. Тогда претензия объяснялась невозможностью исполнения ряда пунктов и претензиями к процедуре проверки заявок.

Станислав Маслаков