Пожилой астраханец пойдет под суд за нападение на двух сотрудниц полиции

В Астраханской области суд рассмотрит в отношении 66-летнего местного жителя уголовное дело о применении насилия к двум сотрудницам полиции (ч. 1 ст. 318, ч. 2 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, днем 13 июля этого года нетрезвый фигурант ответил насилием в отношении двух участковых уполномоченных полиции на их законные действия. Произошло это около одного из домов на улице Заречной на острове Петриков в Ахтубинске.

Одна из сотрудниц полиции в результате нападения фигуранта получила сотрясение головного мозга. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов