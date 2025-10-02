В ЗСК поддержал инициативу Анапы штрафовать за нарушение правил землепользования

Законодательное Собрание Краснодарского края поддержало инициативу администрации Анапы о возвращении административной ответственности за нарушение правил землепользования и застройки. На очередной сессии краевого парламента депутаты в первом чтении одобрили проект изменений в краевой закон «Об административных правонарушениях». Об этом сообщает мэрия Анапы.

Фото: пресс-служба ЗСК

Согласно предложенным поправкам, за несоблюдение установленных муниципальными актами градостроительных норм предусмотрены штрафы: 3 тыс. руб. — для граждан, 20 тыс.— для должностных лиц, 50 тыс.— для юридических.

Как пояснил председатель профильного комитета ЗСК Андрей Горбань, речь идет о восстановлении ранее утраченной нормы, регулирующей ключевые параметры строительства: отступы от границ участка, предельное количество этажей, максимальную высоту зданий, плотность застройки и другие требования.

Глава ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что законопроект направлен на устранение правового пробела и позволит привлекать к ответственности тех, кто под видом вспомогательных построек возводит жилые дома и объекты размещения без необходимых разрешений.

Екатерина Голубева