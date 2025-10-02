Комендантский час изменился для подростков в Удмуртии с 1 октября

С 1 октября в Удмуртии изменился комендантский час для несовершеннолетних, сообщает управление образования Ижевска. Теперь с 22:00 до 06:00 детям запрещено находиться в общественных местах без родителей или законных представителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ

Согласно региональному законодательству, несовершеннолетним до 16 лет не разрешается оставаться одним на улицах, площадях, вокзалах, стадионах, в парках и местах общего пользования многоквартирных домов, включая подъезды, подвалы и чердаки. Также запрещено находиться на территориях бесхозных объектов, в общественном транспорте и на загородных маршрутах.

Детям до 18 лет запрещается оставаться одним на объектах, занимающихся торговлей, общественным питанием, развлечениями и досугом, где разрешена продажа алкоголя. Это правило также касается бань, саун, соляриев и гостиниц. Комендантский час будет действовать до 30 апреля. В летний период (с 1 мая по 30 сентября) он устанавливается с 23:00 до 06:00.

Анастасия Лопатина