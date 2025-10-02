Эколог прокомментировал обмеление озера Абрау

Жители Новороссийска сообщают о резком снижении уровня воды в озере Абрау. Вода обнажила берега, на ряде участков просматривается дно.

Фото: Маргарита Синкевич

Снимки пересохшего водоема публикуют местные СМИ и пользователи соцсетей. Горожане обеспокоены состоянием одного из самых известных природных объектов региона.

Комментируя ситуацию, член общественного экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко отметил, что обмеление озера наблюдается ежегодно, но в этом году оно действительно выражено сильнее обычного.

«В этом году Абрау, действительно, обмелело сильнее, чем обычно. Для обитателей это не очень хорошо, потому что уменьшается объем воды, в котором они живут, усиливается гниение ила и растительных остатков, за счет того, что они попадают на воздух. Но в целом это не критично», — цитирует «Наша Газета» господина Голубитченко.

Екатерина Голубева