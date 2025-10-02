В Кисловодске мужчина и ребенок попали в реанимацию после ЧП с газовым баллоном

Вечером 1 октября в частном доме на улице Дружбы в Кисловодске двое местных жителей отравились угарным газом. Они были доставлены в городскую больницу, написал в своем канале мэр города-курорта Евгений Моисеев.

Пострадавшими оказались мужчина 1990 года рождения и ребенок 2010 года рождения. Пациентов поместили в реанимацию, их состояние на 2 октября врачи оценивают как стабильное. По предварительным данным администрации города, трагедию спровоцировал самовольно установленный газовый баллон. Установку выполняли без участия специализированных организаций. Представители экстренных служб проводят проверку всех обстоятельств.

Евгений Моисеев напомнил жителям Кисловодска о необходимости своевременного обслуживания газового оборудования и запрете каких-либо самостоятельных манипуляций с баллонами, которые регулярно приводят к отравлениям и пожарам в регионе.

Станислав Маслаков