Житель Балакова получил 2,5 года колонии за гибель под колесами машины ребенка

В Балакове Саратовской области суд вынес приговор в отношении 34-летнего местного жителя по уголовному делу о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, вечером 16 июля этого года фигурант сбил ребенка во дворе дома № 43 на ул. Титова в Балакове, когда начал движение задним ходом. Ребенок погиб.

Фигурант не признал вину. По решению суда он получил 2,5 года колонии-поселении. Ему запрещено в течение такого же периода управлять транспортом. Также суд удовлетворил иск потерпевших о взыскании морального вреда на сумму 4 млн руб.

Павел Фролов