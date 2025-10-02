Облака и ветры помешают солнцу прогреть воздух в Петербурге 2 октября

В четверг, 2 октября, в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода без дождей. Облака и ветры с северо-востока не позволят солнечным лучам хорошо прогреть воздушные массы, прогнозирует ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в городе на Неве составит +10…+12 градусов, в Ленинградской области — +8…+13 градусов. Скорость ветра — 3-8 м/с. Атмосферное давление снизится до 774 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу, 3 октября, в Северной столице также без осадков. Ночью — +1…+3 градуса, днем — +10…+12 градусов.

Артемий Чулков