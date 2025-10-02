Бастрыкин взял на контроль ход расследования дела о массовой драке в Дагестане

Главе Следкома России Александру Бастрыкину запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту массовой драки школьников в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Как отметили в ведомстве, в сети интернет получила распространение видеозапись, на которой запечатлена массовая драка учащихся одного из общеобразовательных учреждений в Махачкале. Также в социальных медиа отмечается, что одному пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Следственными органами республиканского СК России по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

Наталья Белоштейн