Бастрыкин взял на контроль ход расследования дела о массовой драке в Дагестане
Главе Следкома России Александру Бастрыкину запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту массовой драки школьников в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как отметили в ведомстве, в сети интернет получила распространение видеозапись, на которой запечатлена массовая драка учащихся одного из общеобразовательных учреждений в Махачкале. Также в социальных медиа отмечается, что одному пострадавшему потребовалась медицинская помощь.
Следственными органами республиканского СК России по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство».