В Воткинске объявили закупку на проект установки стелы «Город трудовой доблести»

Власти Воткинска объявили закупку на разработку проектно-сметной документации (ПСД) по установке стелы в честь присвоения городу звания «Город трудовой доблести». Такая информация размещена на портале госзакупок. Из приложения к проекту контракта следует, что стела появится на набережной, в парке Победы. Высота объекта — 21,7 м. Площадь вокруг стелы будет выложена светлым и серым гранитом. За объектом будет установлена светодиодная матрица длиной 5,7 м. На высшей точке стелы — герб Воткинска.

У основания стелы надпись: «За значительный вклад жителей города в достижение победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промпредприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание РФ “Город трудовой доблести” Воткинску». Соответствующий указ президент подписал 11 сентября 2023 года.

Проект реализуется Российским военно-историческим обществом (РВИО) и администрацией города. Закупка была размещена 1 октября. На разработку ПСД направят чуть более 3 млн руб. Подрядчика определят 22 октября. По проекту контракта, работу над ПСД завершат до 25 декабря. Непосредственно установка стелы запланирована в следующем году.