В Пензе прокуратура добилась ремонта крыши в доме участника СВО

В Пензе после вмешательства прокуратуры отремонтировали крышу дома, в котором проживает участник СВО. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Октябрьского района Пензы выяснила, что семья участника СВО проживает в многоквартирном доме № 15а по ул. Германа Титова, в здании протекает крыша. Неоднократные обращения результатов не принесли.

По итогам проверки прокуратура внесла руководителю управляющей компании представление с требованием устранить выявленные нарушения. В итоге кровлю дома отремонтировали, пересчитана плата за коммунальную услугу.

Павел Фролов