В Дагестане при взрыве газа в придорожном кафе пострадали шесть человек

При взрыве газа в придорожном кафе в селе Стальском Кизилюртовского района пострадали шесть человек. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, хлопок газа в кафе произошел 1 октября. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, им оказывается помощь. Предварительной причиной взрыва названа неисправность газового котла.

По факту происшествия проводится расследование.

Наталья Белоштейн

