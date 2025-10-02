Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Тренировка по гражданской обороне пройдет сегодня в районах Удмуртии

Тренировка по гражданской обороне пройдет сегодня, 2 октября, в районах Удмуртии, сообщили в региональном ГУ МЧС. Сотрудники экстренных служб будут отрабатывать действия при различных чрезвычайных ситуациях. В Ижевске учения состоятся на Воткинском шоссе.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Время тренировки не озвучивалось. Учения плановые. Жителей попросили не волноваться при виде большого скопления сотрудников и техники экстренных служб.