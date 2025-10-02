В небе Пензенской области ликвидировали два БПЛА

Над Пензенской областью средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА. Об этом сообщил утром сегодня, 2 октября, губернатор Олег Мельниченко.

Господин Мельниченко уточнил, что на месте происшествия работают экстренные службы, последствий падения БПЛА нет. Губернатор призвал пензенцев сохранять спокойствие.

Напомним, ранее сегодня в Пензенской области ввели режим «Беспилотная опасность» и план «Ковер». В регионе временно ограничили интернет, запретили использовать воздушное пространство.

Павел Фролов