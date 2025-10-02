Над Крымом уничтожили 13 БПЛА

Над территорией Республики Крым в течение прошедшей ночи сбили 13 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: t.me / new_chersones / Telegram-канал «Новый Херсонес»

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены дежурными средствами ПВО. Всего над регионами России уничтожили 85 беспилотников: 38 — над Воронежской областью, 13 — над Крымом, 11 — над Белгородской областью, 10 — над Саратовской, 7 — над Ростовской, 4 — над Волгоградской и 2 — над Пензенской областью.

Информация о разрушениях на территории Республики Крым не поступала.

Алина Зорина