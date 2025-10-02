В Волгоградской области обломки БПЛА повредили частный дом и хозпостройки

Принадлежащие силам киевского режима беспилотники вновь атаковали Волгоградскую область. Ситуацию в регионе прокомментировал губернатор Андрей Бочаров.

По его словам, силы ПВО Минобороны РФ отразили вражескую атаку на Волгоградскую область в ночь на 2 октября. Никто не пострадал.

Господин Бочаров уточнил, что падение обломков БПЛА привело к возгоранию сухой растительности в Новониколаевском районе, огонь оперативно потушили. В р.п. Елань получили повреждения частное домовладение и прилегающие хозпостройки.

Павел Фролов