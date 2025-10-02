В Тюмени проходят учения по гражданской обороне

В четверг, 2 октября, с 9:00 до 11:00 в Тюмени в районе ул. Привокзальная проходит Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне, сообщили в МЧС Тюменской области.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В практических мероприятиях задействована специальная техника экстренных служб. Жителей города просят сохранять спокойствие.

Напомним, в прошлом году во время учений спасателей в Тюменской области эвакуировали Винзилинский дом социального обслуживания и областную психиатрическую больницу.

Ирина Пичурина