В Оренбурге ремонт моста через Урал перенесли на 2026 год из-за удорожания работ
Ремонт моста через реку Урал в Оренбурге продолжится в 2026 году. Это связано с увеличением объема и стоимости работ. Об этом сообщает городская администрация.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Контракт на ремонт моста через Урал был заключен с компанией ООО «Орьтехцентр». Работы начались в дорожном сезоне 2025 года. Они включают обновление деформационных швов и замену асфальтобетонного покрытия.
На первом этапе демонтировали старое покрытие и обследовали нижний защитный слой с помощью специалистов ООО «ПП-Систем». Во время проверки выявили трещины, сколы и участки разрушения бетона, вызванные застоем воды. Также обнаружена оголенная арматурная сетка.