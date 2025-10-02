В Оренбурге ремонт моста через Урал перенесли на 2026 год из-за удорожания работ

Ремонт моста через реку Урал в Оренбурге продолжится в 2026 году. Это связано с увеличением объема и стоимости работ. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Контракт на ремонт моста через Урал был заключен с компанией ООО «Орьтехцентр». Работы начались в дорожном сезоне 2025 года. Они включают обновление деформационных швов и замену асфальтобетонного покрытия.

На первом этапе демонтировали старое покрытие и обследовали нижний защитный слой с помощью специалистов ООО «ПП-Систем». Во время проверки выявили трещины, сколы и участки разрушения бетона, вызванные застоем воды. Также обнаружена оголенная арматурная сетка.

Георгий Портнов