В Пензенской области — план «Ковер», в Саратовской области — угроза БПЛА

В Пензенской области ввели режим «Беспилотная опасность» и план «Ковер». Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС сегодня, 2 октября.

На территории Пензенской области временно ограничен интернет. Также в регионе действует запрет на использование воздушного пространства.

В Саратовской области приведены в полную готовность все экстренные службы. По словам губернатора Романа Бусаргина, Минобороны проинформировало об угрозе БПЛА.

В международном аэропорту Саратова «Гагарин» введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аналогичные меры в целях обеспечения безопасности полетов приняли в аэропортах Астрахани и Волгограда, но там ограничения уже сняты.

Павел Фролов