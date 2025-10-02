В Дагестане в СИЗО поместили четырех подозреваемых в организации теракта в МВД

Советский районный суд Махачкалы принял решение о заключении под стражу четверых жителей Буйнакска, подозреваемых в покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном изготовлении взрывчатых устройств (ч. 1 ст. 30 ст. 317 УК РФ и ч. 2 ст. 223.1 УК РФ) на срок 1 месяц и 28 суток — до 25 ноября 2025 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Республики Дагестан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно поступившему в суд материалу, организованная группа планировала совершить подрыв отдела МВД в Буйнакском районе. Для этого один из подозреваемых приобрел и хранил компоненты для взрывчатки.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

Наталья Белоштейн