Уральским учителям начнут предоставлять юристов для защиты чести и достоинства

В Свердловской области с 1 октября начала работу комиссия по защите чести и достоинства учителей, которая сможет предоставлять им бесплатную юридическую помощь, сообщила и.о. министра образования региона Светлана Тренихина в эфире ОТВ.

Светлана Тренихина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Светлана Тренихина объяснила, что для обращения в комиссию не требуется протокол или видео. Достаточно заявления о нарушениях, которые могут затрагивать честь и достоинство педагогов. Это могут быть оскорбления, угрозы или сомнения в профессионализме. Комиссия будет проводить расследования и поддерживать учителей.

Если дело дойдет до суда, педагогам предоставят квалифицированного юриста. «Зарплата учителя такая, что хороший адвокат, который выстроит линию защиты, может быть действительно просто не по карману — будем привлекать, как общественников, так и профюристов. Сначала поговорить, постараться разобраться и решить дело миром со стороной, нарушавшей честь и достоинство — это не всегда ребята, иногда родители, иногда просто сторонние люди, которые, например, в школе делают ремонт, так тоже бывает»,— сказала она.

О создании комиссии объявил губернатор Денис Паслер в сентябре. По его словам, новый механизм реагирования на случаи нарушения профессиональной этики или несправедливого отношения к преподавателям должен укрепить уверенность педагогов в своих правах. Комиссию возглавили Светлана Тренихина и председатель регионального отделения профсоюза работников народного образования и науки Татьяна Трошкина.

Ранее общественный совет при Министерстве просвещения РФ взял на контроль случай с учителем физики из Екатеринбурга, которого судили по ст. 156 УК РФ за жестокое обращение с учеником. Председатель совета Дмитрий Лутовинов считает, что у учителей мало рычагов влияния на школьных хулиганов, из-за чего они чувствуют свою безнаказанность, и несправедливо, что ответственность за инцидент понес только учитель.

