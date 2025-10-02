Минстрой на 100+ TechnoBuild призвал ввести отработки для студентов стройвузов

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин предложил ввести обязательные отработки для выпускников строительных вузов, аналогичные тем, которые планируются для медиков. Об этом он заявил на пленарной сессии строительного форума 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге.

Ирек Файзуллин (справа)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ирек Файзуллин (справа)

В ходе обсуждения кадрового вопроса он заявил, что отработки в строительных вузах должны коснуться тех, кто учился на бюджетной основе. «А как мы их привяжем к конкретному предприятию? Оно частное»,— сказал он. Министр отметил, что эту концепцию необходимо прорабатывать совместно с бизнесом, подчеркнув, что предприниматели тоже в этом заинтересованы.

С февраля 2025 года Минздрав готовит поправки к закону «Об образовании», предусматривающие обязательную трехлетнюю отработку для выпускников медвузов и двухлетнюю — для выпускников колледжей. В августе был представлен третий вариант законопроекта, согласно которому все бюджетные места в медвузах станут целевыми: первокурсники должны будут заключить договор с региональными минздравами или медорганизациями. Выпускники, нарушившие условия договора, будут обязаны возместить затраты на обучение в трехкратном размере.

Ирина Пичурина