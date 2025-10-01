Глава СКР затребовал доклад по убийству в Ульяновске женщины с ее малолетними детьми

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Ульяновской области Сергею Михайлову представить доклад о ходе и предварительных результатах расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства женщины и ее малолетних дочерей в Заволжском районе Ульяновска. Об этом в среду вечером сообщила пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», 1 октября в одной из квартир дома №22 на Киевском бульваре Заволжского района Ульяновска 27-летний мужчина убил свою супругу и малолетних дочерей четырех и пяти лет. Все трое скончались на месте преступления от ножевых ранений. После этого муж пытался покончить с собой, нанеся себе резаные раны предплечий.

Тела 27-летней матери и двоих ее дочерей в среду после обеда обнаружила в квартире свекровь убитой женщины, пришедшая навестить внучек. Дверь ей открыл ее сын, руки которого были в крови. Оперативно выехавшей следственной группой при поддержке полиции подозреваемый был сразу же доставлен в больницу, а после оказания медпомощи препровожден в следственный отдел по Заволжскому району регионального СУ СКР, где было официально оформлено задержание.

По факту убийства двух и более лиц, в том числе малолетних, возбуждено уголовное дело (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, вплоть до пожизненного лишения свободы).

По информации источника «Ъ-Волга», близкого к следствию, мужчина страдает игровой зависимостью, все деньги семьи он проигрывал в онлайн-казино, из-за чего у него постоянно возникали конфликты с супругой, общая сумма его долгов вместе с кредитами составила более полумиллиона рублей.

Предполагается, что в четверг утром подозреваемому будет предъявлено обвинение, а затем суд определит меру пресечения.

Андрей Васильев, Ульяновск