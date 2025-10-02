Краснодар показал минимальный рост аренды за квартал среди городов-миллионников

В III квартале 2025 года медианная ставка долгосрочной аренды в Краснодаре выросла лишь на 1,1%. За сентябрь рост составил 1,8%, до 27 тыс. руб., что оказалось одним из самых низких показателей среди городов-миллионников, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе сервисе «Яндекс Аренда».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Медианная стоимость аренды студий в Краснодаре держится на уровне 22 тыс. руб., однокомнатных квартир — 25 тыс. руб., двухкомнатных — 35 тыс. руб. Полностью готовые к проживанию трехкомнатные квартиры сдаются в диапазоне от 25 тыс. до 150 тыс. руб.

Предложение квартир всех типов комнатности за месяц почти не изменилось (+0,8%). За квартал экспозиция снизилась на 3%, что стало одним из самых умеренных показателей среди мегаполисов.

В среднем по 16 городам-миллионникам медианная ставка аренды достигла 38 тыс. руб., увеличившись на 6,3% за месяц и на 11% за III квартал. Наиболее заметное сокращение предложения зафиксировано в Уфе, Екатеринбурге и Омске, где экспозиция снизилась более чем на 30% за квартал.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в сентябре Краснодар вошел в пятерку городов-миллионников с наиболее доступными квартирами в новостройках. Медианная стоимость 1 кв. м составила 158 тыс. руб., что на 4,2% выше, чем месяцем ранее.

Анна Гречко