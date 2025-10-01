Главные новости за 1 октября. Новороссийск

С 6 по 7 октября в Геленджике пройдет международный форум «Биопром», в котором примут участие более 15 промышленных предприятий Краснодарского края.

Шестеро пострадавших во время атаки БПЛА на Новороссийск и Туапсинский район 24 сентября продолжают лечение в больницах Краснодарского края.

В Геленджике сохранят условия для зимнего плавания. По просьбе жителей в городе будут работать зимние пляжи.

Объем перевалки нефти на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске за январь–сентябрь 2025 года составил 55,51 млн т, что почти на 12% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Открытие аэропорта в Геленджике положительно сказалось на туристической привлекательности курорта. По словам мэра Алексея Богодистова, с начала 2025 года Геленджик посетили около 3,9 млн человек.

С начала 2025 года жители Новороссийска перевели мошенникам свыше 300 млн руб. За этот период зарегистрировано более 1 тыс. случаев обмана.

Власти Новороссийска увеличили финансирование программы благоустройства и озеленения города, направив на эти цели свыше 100 млн руб.