Главные новости за 1 октября. Сочи

В Сочи за январь–август 2025 года зарегистрировали 227 случаев банкротств юридических лиц против 225 годом ранее, рост составил 0,9%. Наибольший вклад в динамику внесло строительство зданий, где число процедур увеличилось с 59 до 64, плюс 8,5%.

Адлерский районный суд Сочи признал руководителя одного из подразделений ООО «РЕСО-Лизинг» Никиту Воропаева виновным в возбуждении ненависти либо вражды (ст. 20.3.1 КоАП) и назначил ему штраф в сумме 20 тыс. руб. Поводом стали негативные комментарии руководителя о казаках и представителях двух национальностей.

В Сочи 4 и 5 октября изменится схема движения общественного транспорта из-за проведения фестиваля Ironstar Sirius 2025 на федеральной территории Сириус.

В Сочи на улице Вишневой начали возводить социальный дом на 100 квартир для переселения жителей из ветхого и аварийного жилья. В микрорайоне Макаренко подрядчик приступил к подготовительным работам, на площадке задействованы специалисты и техника.

Всех участников тургруппы, оказавшихся на северном склоне горы Фишт в районе Сочи, эвакуировали силами МЧС России. Вертолет Ка-32 доставил альпинистов к месту стоянки их транспорта, операция завершилась в полном составе.

С 1 октября на маршруте Сочи — Имеретинский курорт начали курсировать 26 дополнительных ежедневных электропоездов «Ласточка», соединяющих центр города с Сириусом через Мацесту, Хосту и Адлер. Первый рейс из Сочи отправляется ежедневно в 5:25, а из Имеретинского курорта — в 3:51.

Хоккейный клуб «Сочи» на домашнем льду одержал победу над тольяттинской «Ладой» в матче девятого тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 4:0.