Единороссы снова выдвигают Илью Ножечкина на пост спикера гордумы Ульяновска

В среду, 1 октября, состоялось первое собрание избранных депутатов Ульяновской городской думы нового, VII созыва, выдвинутых от «Единой России», сообщает официальный сайт реготделения партии.

Фото: фото: пресс-служба Ульяновской городской думы

Собрание утвердило состав депутатского объединения (партийной фракции), в него вошли все 30 избранных парламентариев, выдвинутых партией.

Руководителем фракции депутаты единогласно избрали Игоря Крючкова, его заместителем Дмитрия Кочкарева. Также в ходе собрания единороссы поддержали выдвижение кандидатуры Ильи Ножечкина на пост председателя Гордумы. Фактически, депутаты проголосовали за то, что ранее, 17 сентября, уже было решено тайным голосованием на заседании президиума регполитсовета партии.

В четверг, 2 октября, на первом заседании гордумы VII созыва тайным голосованием будет избран председатель городского представительного органа и его заместители.

На состоявшихся 14 сентября выборах депутатов гордумы Ульяновска кандидаты от «Единой России» получили 30 мест, от КПРФ пять, от ЛДПР — три, в одном округе победил кандидат от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) и еще в одном округе победил кандидат от партии «Новые люди». Из старого состава гордумы в новый созыв вошли 22 депутата. Ни один самовыдвиженец в число победителей не вошел. Итоговая явка на выборах депутатов гордумы составила 18,45%.

Андрей Васильев, Ульяновск