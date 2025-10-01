Около 100 тысяч жителей Новороссийска остались без света

В Новороссийске произошло аварийное отключение линии 110 кВ, затронувшее подстанции Кирилловская, Южная и Приморская. Причиной отключения стала неисправность на подстанции «Северо-западная», сообщает пресс-служба города-героя.

Без электроснабжения остались около 100 тыс. жителей Приморского, Центрального и Южного внутригородских районов.

Параллельно была отключена подстанция «ДСК», однако она уже восстановила работу. Абоненты Приморского района полностью запитаны, на подстанции Южная энергоснабжение частично восстановлено, ведется набор нагрузки. Остается обесточенной подстанция «Северо-западная», что оставляет без света около 20 тыс. человек в центральной части города, затрагивая 84 трансформаторные подстанции.

Энергетики планируют завершить восстановительные работы к 00:00.

Вячеслав Рыжков