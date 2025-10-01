В Ульяновске задержан подозреваемый в убийстве своей жены и малолетних детей

Следователями СУ СКР по Ульяновской области официально задержан мужчина, подозреваемый в убийстве своей жены и малолетних дочерей, сообщило ведомство в среду вечером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как сообщает СУ СКР, предварительно установлено, что 1 октября в одной из квартир дома №22 по Киевскому бульвару Заволжского района Ульяновска 27-летний мужчина убил свою супругу и малолетних дочерей четырех и пяти лет. Все трое скончались на месте преступления от ножевых ранений. После этого муж пытался покончить с собой, нанеся себе резаные раны предплечий.

По факту убийства двух и более лиц, в том числе малолетних, возбуждено уголовное дело (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, вплоть до пожизненного лишения свободы).

Тела 27-летней матери и двоих ее дочерей в среду после обеда обнаружила в квартире свекровь убитой женщины, пришедшая навестить внучек. По данным источника «Ъ-Волга», именно ее сын открыл дверь в квартиру, все его руки были в крови. Оперативно выехавшей следственной группой при поддержке полиции подозреваемый был сразу же доставлен в больницу, и после оказания медпомощи препровожден в следственный отдел по Заволжскому району СУ СКР, где задержан в порядке ст.91 УПК РФ, поясняют ведомстве. Обвинение ему пока не предъявлено, в среду вечером продолжались допросы подозреваемого.

По информации источника «Ъ-Волга», мужчина страдает игровой зависимостью, все деньги семьи он проигрывал в онлайн-казино, из-за чего у него постоянно возникали конфликты с супругой, общая сумма его долгов вместе с кредитами составила более полумиллиона рублей.

Андрей Васильев, Ульяновск